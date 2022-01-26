«سخر كتاباته لخدمة وطنه»..ممثل الأغلبية ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

/675334/سخر-كتاباته-لخدمة-وطنهممثل-الأغلبية-ينعى-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزق

نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب ، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنيه صباح اليوم إثر أزمة قلبية.

دوت الخليج

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

وأضاف المهندس أشرف رشاد، أن الصحافة المصرية فقدت أحد أبنائها المتميزين، لافتا إلى إنه سخر كتاباته لخدمة قضايا الوطن والدفاع عنه، فضلا عنه مواقفه الكثيرة التي انحاز فيها لصالح الوطن والمواطنين”.

وأختتم ممثل الأغلبية،” رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

يذكر ان ياسر رزق بدا عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الاخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة ، صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.