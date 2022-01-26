/675343/نقل-مباراة-الأهلي-وسموحة-من-ستاد-الأسكندرية

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، نقل مباراة الأهلي أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم الاستقرار على نقل اللقاء من ستاد الإسكندرية نظراً لسوء الأحوال الجوية وسوء أرضية الملعب، لتلعب المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب.

وستقام مباراة الاهلي أمام سموحة غداً الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءاً.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي داخل ملعب التتش

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق على هامش مران الفريق الصباحي

وجاء الاجتماع مع اللاعبين داخل ملعب التتش بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا وقبل السفر إلى الإمارات لخوض كأس العالم للأندية.

وطلب موسيماني من لاعبي الفريق التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل البطولات التي يشارك فيها النادي الشهر المقبل.

وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي الرمان الرئيسي قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض لقاء سموحة السكندري ضمن مباريات كأس الرابطة المصرية.

وتواجد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي وشدد على الجميع بضرورة التركيز وعدم المخالطة بسبب فيروس كورونا لأنه ينتشر بشكل سريع حاليا.

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