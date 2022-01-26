التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع يكفى أكثر من 3 أشهر

وأكد المصيلحى، ضخ كميات كبيرة من السلع يوميا، التى يصل عددها إلى 26 سلعة تتنوع ما بين (الأرز – المكرونة – السكر – مساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى).
وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، ومعاون الوزير، إلى أن وزير التموين تلقى تقريرا من مديرى مديريات التموين بالمحافظات حول الموقف من توافر الدقيق للمخابز والمخزون الاستراتيجى من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن الرصيد بالمحافظات من السلع يكفى أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضح أن وزير التموين، وجه المديريات بتوفير مخزون استراتيجى من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الأمطار.
ونوه إلى وزير التموين، وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة مشددا على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.
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