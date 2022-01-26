بالرغم من الطقس السيئ.. انتظام الحركة بمطار القاهرة والمطارات المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد مطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية، انتظام الحركة الجوية، كما أنها تسير بشكل طبيعى، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المطارات، لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار بمواقع العمل المختلفة.





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