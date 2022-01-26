كفر الشيخ: تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان - أن المجلس قرر إعادة تقييم حق الانتفاع المقرر بالمعسكرات الخاصة ببعض الهيئات والشركات التى تنتفع بمساحات من الأراضى والمستغلة كمصيف لأعضاء تلك الهيئات، كما وافق على استغلال مساحة 18 سهما وقيراط و4 أفدنة لصالح شركة دسوق للبترول لتوسعة البئر الاستكشافية فى حوض الأربعين وحوض الجزيرة نمره 10.

وقال إن المجلس وافق أيضا على قرار التخصيص بقرية قونه، لإقامة مكتب بريد، وتخصيص 144م2 أرض فضاء ملك هيئة البريد بقرية غرب تيرة لإقامة مكتب بريد، وتخصيص 200م لإقامة مكتب سجل مدنى بالدور الثانى علوى بالمجمع الخيرى بحصة الغنيمى مركز قلين، كما وافق على تخصيص 95م لمكتب بريد بقرية الحرة مركز بيلا.

ووافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص مساحة فدان و6 قراريط و16 سهما، (أرض أملاك دولة) بناحية جمعية اريمون الزراعية مركز كفر الشيخ لإقامة جبانة للمسلمين، ووافق على تعديل قرار التخصيص الخاص بإقامة مبنى الإدارة التعليمية لمدينة سيدى غازى.