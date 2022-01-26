عاجل- بن زايد: سعدت بالحديث مع أخى الرئيس السيسى حول علاقاتنا المتينة

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جدة - نرمين السيد - وقال "بن زايد"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" : "سعدت بالحديث مع أخى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حول علاقاتنا الأخوية المتينة وسبل تطوير التعاون المشترك بين بلدينا إضافة إلى القضايا التى تهم استقرار المنطقة وتنمية شعوبها وتقدمها".
هذا وقد كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد التقى اليوم الأربعاء، فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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