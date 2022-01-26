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وصول لاعبى منتخب مصر ملعب جابوما استعدادا لملاقاة كوت ديفوار.. صور

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وصل لاعبى منتخب مصر إلى ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية منذ قليل استعدادا لملاقاة نظيرهم كوت ديفوار ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث نشرت صفحة شركة برزنتيشن صور الوصول . 

و أعلن  الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش  التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء  كوت ديفوار على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتكون تشكيل منتخب مصر   في حراسة المرمى .. محمد الشناوى 

فى خط الدفاع .. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح . 

فى خط الوسط .. عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد النني .

فى الهجوم .. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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