"الشرطة في خدمة الشعب".. الحماية المدنية بالقاهرة تدفع بأجهزة شفط لسحب مياه الأمطار (صور)

يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة مهمة سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين وأعلى الكباري بالعاصمة، ودفعت الإدارة بأجهزة شفط المياه منذ الصباح، وكان للانتشار السريع بالمعدات بالغ الأثر في عدم تعطل الطرق أو حدوث تكدسات مرورية خاصة في الميادين الرئيسية.

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