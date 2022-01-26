/675346/إطلاق-الدورة-38-لمهرجان-الإسكندرية-السينمائي-باسم-محمود-حميدة

دوت الخليجيرصد تفاصيل الدورة ال38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

وتقام الدورة ال38 من مهرجان الإسكندرية السنيمائي، في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، وأعرب حميدة عن سعادته بمشاركته في تلك الدورة مشيرا إلى أنه تناقش مع رئيس المهرجان الأمير أباظة حول تفاصيل الدورة الجديدة والاستعدادات لها، خاصة أنه يعشق جمهور الإسكندرية ومتشوق للقائهم، خاصة أنه يحرص دائما على حضور المهرجان.

محمود حميدة يستعد لطرح مسلسل نقل عام

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمود حميدة، لعرض مسلسله الجديد «نقل عام»،الذي تدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتخوض الفنانة سوسن بدر دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».

أبطال مسلسل نقل عام

وكانت قناة ON طرحت برومو مسلسل "نقل عام" بطولة النجم محمود حميدة قبل عرضه. ومسلسل نقل عام يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

قصة آحدى مشاهير التيك توك في مسلسل نقل عام

وكان كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، آحدى قصص بنات محمود حميدة في مسلسل نقل عام، حيث أكد أن الفنانة الشابة هايدي رفعت تجسد دور آحدى الفتيات اللاتي عُرفن عبر تطبيق تيك توك. مشيرًا إلى أن الشخصية الحقيقية تُحاكم الأن ومحبوسة.