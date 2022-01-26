استعدادًا لعرضه برمضان 2022..خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسل «راجعين يا هوا»

/675350/استعدادا-لعرضه-برمضان-2022خالد-النبوي-يبدأ-تصوير-مسلسل-راجعين-يا-هوا

بدأ صناع مسلسل «راجعين يا هوا»، الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنان الكبير خالد النبوي، والفنانة هلا شيحة، تصوير العمل ، وذلك استعدادًا لعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل خالد النبوي في رمضان 2022

وحرص أبطال العمل وصناعه، على رأسهم المخرج محمد سلامة، على الاحتفال بأولى أيام التصوير، والذي بدأت في خير الجمالية، في وجود طبيب مختص بالتعليم للجميع، مقاومة لفيروس كورونا المستجد.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا

ويعد مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

فيلم أهل الكهف لخالد النبوي

ويواصل صناع فيلم «أهل الكهف» الذي يخوض بطولته الفنان المتألق خالد النبوي حتى وقتنا الحالي، التحضيرات للعمل وتصوير مشاهده المتبقية في دولة المغرب، وانتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الجزء الذي تم تصويره، استعداد لعرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر.

أبطال فيلم أهل الكهف وموعد عرضه

يعرض فيلم «أهل الكهف» بدور العرض المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.