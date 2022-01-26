بعد طول انتظار «فيلم See For Me» في دور العرض المصرية

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قصة متزلجة كفيفة تتوقف نجاتها على تطبيق إلكتروني، فيلم الإثارة والغموض See For Me في دور العرض المصرية.
ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل عرض فيلم لإثارة والغموض See For Me في دور العرض المصرية وذلك خلال السطور القادمة.
قصة فيلم See For Me
تدور أحداث الفيلم حول حياة متزلجة أوليمبية كفيفة على تطبيق إلكتروني تستعين به في التصدي لثلاثة لصوص إقتحموا مكان إقامتها، برغم المساعدات التي تعرضها عليها صديقتها كمرشدة لها في دورة الألعاب القادمة، إلا أن صوفي تتخلى عن أحلامها كبطلة تزلج أوليبمية بعد إصابتها بمرض في عينيها يسبب العمى، وبدلاً من ذلك تعمل صوفي كجليسة لقطة تملكها ثرية قاطنة في قصر معزول، وأثناء غياب صاحبة القصر، تتعرض صوفي لهجوم مسلح من ثلاثة لصوص يريدون الاستيلاء على نقود في خزنة مرعبة. لا تجد صوفي أمامها سوى تطبيق مخصص للمكفوفين على الهاتف الجوال، لترشدها من خلاله كيلي، ولكن معركتها مع اللصوص تصبح أكثر ضراوة عندما تنفد بطارية الشحن الخاصة بالهاتف لينقطع الاتصال بين صوفي وكيلي وتصبح حياة صوفي في خطر. وفيلم See For Me من إخراج راندال أوكيتا، وتأليف آدم يورك وتومي جوشو، وبطولة سكايلر دافنبورت، جيسيكا باركر كينيدي، لورا فاندرفورت، ماثيو جوفيا، إميلي بيجفورد، جو بينج وكيم كوتس.
موعد عرض فيلم See For Me
سيُطرح الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم الأربعاء 26 يناير من خلال شركة AFD.
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