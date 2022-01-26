غادة عادل تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد 11:11

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دوت الخليج

غادة عادل وموعد عرض لفيلم 11.11

ونشرت غادة عادل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة للبوستر الخاص للفيلم، مشاركة عليه موعد عرض الفيلم يوم 2 فبراير 2022.

والفيلم 11.11 من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم إنجي المقدم، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، وعمر الشناوي.

دور إياد نصار في فيلم 11.11

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه.. وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

نصيحة إياد نصار للفتيات المتعرضين للتحرش

وكشف إياد نصار خلال حواره ببرنامج «توب تريندنج» عن موقفه من المتحرشين، وقال خلال البرنامج داعما النساء التي تتعرض للتحرش: «هذا يعتبر نقص نفسي، ويحتاج للعلاج ولكن بعد العقاب والتربية، ودي آفة لازم نتخلص منها وأنا مع كل بنت بترفع موبايلها وتصور ومبتسكتش عن حقها وبتقول لأ، وبتقف مع حقها، كل ست لازم يكون عندها القوة لمواجهة حاجة زي كده، لأنها مش كائن ضعيف ومستباح أن أي حد يمد إيده عليها أو يتحرش بيها».

إياد نصار يبدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان «قانون العمل»

من ناحية أخرى، بدأ الفنان إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل «قانون العمل» الذي ينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

ويشارك إياد نصار في دور البطولة كلا من الفنان إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

إعلان عمر الشناوي عن فيلم 11.11

وفى السياق ذاته، شارك الفنان عمر الشناوي جمهورة ومتابعيه من خلال حسابه الشخصي على "إنستجرام"، يُعلن من خلالها قرب نزول فيلمه الجديد 11.11 بجميع دور العرض.

حيث ظهر الفنان عمر الشناوي، وهو يحمل موبايله المحمول ويعرض للجمهور صورة لأفيش فيلم 11.11، وأعلن عن قرب عرضه بالسنيمات، وكتب تحت الصورة سؤالًا للجمهور:"مفيش حاجة بتحصل صدفة.. مقتنعين بكدا ولا لا ؟".