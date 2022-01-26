/675354/منى-زكي-بعد-أزمتها-الأخيرة-الأقوياء-لا-يضيعون-وقتهم-في-الشعور-بالأسف

تربص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، في الأيام القليلة الماضية، للفنانة الكبيرة منى زكي، وذلك بعد مشاركتها في الفيلم المثير للجدل «أصحاب ولا أعز»، ودورها الصادم للجمهور خاصة وأنها في أعمالها الأخيرة كانت تنادي بشعار السينما النظيفة.

دوت الخليجيرصد آخر تعليقات منى زكي على أزمتها مع فيلم أصحاب ولا أعز

هذا الأمر، دفع منى زكي لتكون أكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت في تداول عدد من المنشورات المختلفة والغريبة التي تعرب من خلالها على يائسها من موقع الجمهور وفي نفس الوقت قوتها.

وكان آخر تلك المنشورات، واحدا قامت بمشاركته عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، جاء فيه قواعد يتبعها الأقوياء في حياتهم:

يتعافون سريعا، ولا يضيعون وقتهم في الشعور بالأسف على أنفسهم.

يتبنون التغيير، ويرحبون بالتحديات.

يبقون سعداء، بسبب إنهم لا يهدرون طاقتهم على أشياء لا يمكنهم السيطرة عليها.

طيبون ومنصفون ولا يخافون قول ما يريدون.

هم على استعداد لـ تحمل المخاطر المحسوبة.

يحتفلون بنجاح الآخرين، كما أنهم لا يشعرون بالغيرة من هذا النجاح.

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الأيام الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".