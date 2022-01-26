/675358/حسبي-الله-في-المصاب-اللي-بينزل-يقابل-الناس-ابنة-أحمد-راتب-تعلن-إصابة-والدتها-بكورونا

كشفت ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، معربة عن استيائها من المصابين الذين يتعاملون مع المرض بشكل طبيعي، دون أخذ إحتياطتهم اللازمة بعدم الاختلاط مع الأشخاص.

دوت الخليجيرصد إصابة أرملة أحمد راتب بفيروس كورونا المستجد

وكتبت لمياء راتب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حسبى الله ونعم الوكيل في أى حد عنده أعراض برد وبيستهبل وبينزل يقابل خلق الله.. أمي إيجابي ادعوا لها».

ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى رحيله

هذا وحرصت لمياء راتب، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة والدها، معربة عن اشتياقها له، واصفة مشهد وفاة والدها بالفاجعة.

وكتبت لمياء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “قشعريرة باردة ترجف قلبي، حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك”.

وتابعت: “اليوم أكمل أبي عامه الخامس في النعيم، وأكملت أنا عامي الخامس في ألمٍ لم أعهده من قبل، اهنأ يا حبيبي في جنة النعيم، وإلى اللقاء على الضفة الأخرى”.

السيرة الفنية لأحمد راتب

شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أشهرها مسلسل المال والبنون ، إلى جانب مشاركته في أكثر من 20 مسرحية أشهرها مسرحية سك على بناتك امام الفنان القدير فؤاد المهندس ، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم ، وشارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام ، واستطاع أن يؤدي أدوار مختلف وجيدة.

مأسي أحمد راتب في مجال الفن

وكانت كشفت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب في وقت سابق، عن الصعوبات التي واجهها والدها وأثرت عليه بسبب مهنته كممثل، مؤكده أن مجال الفن والعمل ليس لهوًا أو للشهرة فقط كما يعتقد البعض.

وكتبت لمياء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تصدق يا بابا ان لحد دلوقتي في ناس فاكرة ان شغلك كان سهل، انه كان هزار و لعب و شهرة بس.. ميعرفوش إننا كان ممكن نقعد يومين منشوفكش من غير ما تكون مسافر لأنك كنت بتصور ١٨ ساعة متواصلة، ميعرفوش انك كنت بتقف على المسرح و درجة حرارتك ٤٠".