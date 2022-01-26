"نصنع سحر".. أحمد الفيشاوي يشوق متابعيه بأغنيه الجديدة

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يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أغنيته الجديدة، حيث يقوم هو وطاقم عمله على تحضيرها حاليًا داخل أحد استديوهات التصوير.

دوت الخليج

الفيشاوى يستعد لطرح أغنيته الجديدة

ونشر الفيشاوي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة له من داخل الإستوديو معلقًا عليه:” من داخل الإستوديو، لصنع المزيد من السحر.. ترقبوا أغنية جديدة ناجحة”.

أحمد الفيشاوي يروج لأفلامه الجديدة

و علي جانب آخر روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما كتب الفيشاوي معلقا علي الصورة: "أول فيلم نازل السنة دى يوم 12 /1 /2021 بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي قمر 14 تأليف محمود زهران، إخراج هادى الباجوري، إنتاج أحمد السبكي".

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، والفيلم من إخراج هادي الباجوري ومن تأليف محمود زهران.

طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".