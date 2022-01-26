التعليم العالى تغلق كيانين وهميين فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مداهمة اللجنة لمنشأة تسمى أكاديمية كيمت للدراسات والعلوم المتقدمة، والكائن مقرها فى (ميدان السواقى ــ محافظة الفيوم)، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية من مجموع 50٪، دون التقيد بسنة التخرج بالإضافة إلى قبول خريجى الكليات وطلاب الجامعات المصرية، وتدعى منح شهادات معتمدة فى العديد من المجالات، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن لجنة الضبطية القضائية داهمت منشأة تسمى أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر، والكائن مقرها فى (ميدان السواقى ـ محافظة الفيوم)، وتزعم منح دبلومات معتمدة فى مجال ( المساحة والاشراف الهندسى ــ تخصص معاون التمريض (مساعد خدمات صحية فى مجال التمريض) ــ تبريد وتكييف ــ حاسب آلى ــ سياحة وخدمات فندقية ـ كهرباء وتحكم آلى)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارا بغلق المنشأتين الوهميتين، كما خاطب محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد وزير التعليم العالى، بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية التى تدعى كذبا، منح درجات أكاديمية غير معتمدة، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع الوزارة الإلكترونية.

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● قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى

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