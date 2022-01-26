نكدت عليه فى الفرح.. العريس خلع بدرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز ما حدث: ففى أثناء الزفاف كسرت العروس لوح مكتوب عليه زفاف سعيد، لكن بعد 7 أيام واجهها الزوج بالرغبة فى الانفصال فأنكرت. فى قصة جديدة توضح أسباب فشل الزواج، بعد فترة وجيزة من عقد القران، حيث كانت البداية بفترة خطوبة استمرت أسبوع قبل الزواج غير السعيد.

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