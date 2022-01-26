غلق جزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام أعلى محور اللبينى لرفع كفاءة خط غاز طبيعى

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولى مركز ومدينة أبو النمرس، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، حيث تم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتوجيهات اللجان المرورية وتعليمات اللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات.
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