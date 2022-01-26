محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد فى الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتى فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحى وشنايش الأمطار.





جاء ذلك خلال متابعته اليوم الأربعاء، لأعمال الإنتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى سقطت على مدار الساعات الماضية بشارع الإسكندرية مطروح بمدخل البيطاش الرئيسى بنطاق حى العجمى، غرب المدينة، وكذلك تمركزات عربات تصريف المياه؛ لسيولة الحركة المرورية.

وأضاف الشريف أنه تم الاستعانة بسيارات الحى والصرف الصحى لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها لرفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، وكسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وعلى صعيد آخر، أوضح المحافظ انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان المدرسية اليوم مع عدم ظهور أية معوقات، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى لأن لم يتم تعطيل الامتحانات اليوم لأن السبت المقبل سيشهد امتحانات الشهادة الإعدادية.

ولفت إلى أن جميع المدارس الإعدادية مسكنة كلجان امتحانية للشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى عديد من المدارس الابتدائية مما يستحيل معه وجود لجان كافية وكذلك يستحيل مشاركة معلمى المرحلة الإعدادية حال وجود امتحانات النقل بالمدرسة لعدم كفاية الأعداد.

وأضاف أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بعد الالتزام بخفض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 16 طالبا فقط حفاظا على صحة الطلاب.

من جهته، قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من امتحانات اليوم دون تلقى غرفة العمليات المركزية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات الثمانى أية شكاوى أو مشكلات أو عقبات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وأضاف أنه وبانتهاء هذا اليوم تنتهى جميع امتحانات الصف السادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى، على أن يستكمل الصفان الأول والثانى الثانوى العام امتحاناتهم فى الأسبوع المقبل.