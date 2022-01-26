صقيع وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وجاءت درجات الحرارة : وأكد الهيئة فى بيانها أنها تتوقع طقس شديد البرودة وصقيع يصاحبهما شبورة مائية وأمطار على القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى. ولفتت إلى أنها تتوقع طقس شديد البرودة وصقيع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

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