الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية يناير وبدء الارتفاع فى فبراير

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد تقلبات جوية شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى إلى 11 درجة مئوية، بسبب استمرار نشاط الرياح، وتنخفض درجات الحرارة في فترات الليل عن 5 درجات، وأقل من 4 درجات بمحافظات شمال الصعيد، ودرجتين تحت الصفر في سانت كاترين.

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن انخفاض درجة الحرارة يستمر حتى نهاية شهر يناير، وهذا يجعلب هناك إحساس كبير بالبرودة، وقد تكون الأمطار من خفيفة إلى متسوطة بالقاهرة الكبرى، وغزيرة بالمناطق الساحلية، مردفا: "بعد نهاية شهر يناير ومع دخول شهر فبراير سوف تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها".

وتابع: "الأمطار تستمر خلال الأيام المقبلة على محافظات الوجه البحري، ونحذر المواطنين بعدم الخروج في الشبورة المائسة في فترات الصباح الباكر، وننصحهم بالخروج بعد الثامنة صباحا وللضرورة حتى تنكسر الشبورة"، مبينا أن التغيرات المناخية تزيد من قسوة الظواهر الجوية.