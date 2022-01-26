الشيخ محمد بن زايد: سعدت بالحديث مع أخى الرئيس السيسي حول علاقاتنا...

نشر الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان لي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تغريدة أعرب خلالها عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثنى فيها على العلاقات المشتركة بين البلدين .

وقال الشيخ محمد بن زايد "سعدت بالحديث مع أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول علاقاتنا الأخوية المتينة وسبل تطوير التعاون المشترك بين بلدينا إضافة إلى القضايا التي تهم استقرار المنطقة وتنمية شعوبها وتقدمها" .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى اليوم فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه بأخيه الرئيس السيسى ضيفاً عزيزاً على الإمارات، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات.

وأكد بن زايد، على التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.