غلق جزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام أعلى محور اللبينى لرفع كفاءة خط غاز طبيعى

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء أعمال رفع كفاءة خط الغاز الطبيعى المسئول عن تغذية منطقة الحرانية بمدينة أبوالنمرس، مما يضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق جزئى لشارع الأهرام أعلى محور اللبينى بالاتجاهين لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس الموافق 27/1/2022 وحتى صباح يوم السبت الموافق 29/1/2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى مركز ومدينة أبو النمرس وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، حيث تم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتوجيهات اللجان المرورية وتعليمات اللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات.