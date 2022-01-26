فيديو .. عمرو السولية يهدر هدفا محققا للمنتخب المصرى أمام كوت ديفوار

أهدار عمرو السولية لاعب منتخب مصر فرصة تسجل هدف التقدم بمرمى كوت ديفوار فى الدقيقة 51 في المباراة التي تجمعهم حاليا على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية ضمن لقاءات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الافريقية . وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء كوت ديفوار على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. ويتكون تشكيل منتخب مصر في حراسة المرمى .. محمد الشناوى فى خط الدفاع .. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح . فى خط الوسط .. عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد النني . فى الهجوم .. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد . بينما جاء تشكيل كوت ديفوار بقيادة الفرنسي باتريس بوميل يضم كل من : حراسة المرمى: سانجاري بادرا الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – جيسلان كونان الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل

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