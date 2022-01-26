دوت الخليج يكشف الصور الأولي للمركبات بديلة ال توك توك

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/675365/تحيا-مصر-يكشف-الصور-الأولي-للمركبات-بديلة-ال-توك-توك
قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتفقد نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
وتتميز هذه المركبة بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل فهذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وكما تمت الإشارة، فهذا المركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية وإعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.
أوضح محمد أحمد مرسي أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه ياتي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وهي "جي بي اتو غبور" من اجل توفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي).
هذا وأشادت وزيرة التجارة والصناعة بما تماتاز به المركبة من امكاانيات منوهة أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة.
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