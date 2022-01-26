/675370/محافظ-الاسكندرية-المحافظة-تعاني-من-الطقس-السيء-منذ-5-سنوات-ومستعدين-لتفادي-الأزمة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن المحافظة تأثرت على مدار الخمس سنوات الماضية بسبب موجات الطقس السيء، موضحا أنها شهدت امطار غزيرة خلال يوم امس، إضافة إلى ارتفاع موجة البحر وهو ما يسبب قلق لما تحمله من أضرار.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم تقديم الأإعلامي محمد شندي والمذاع على قناة الحياة ، موضحا ان الرياح تسبب العديد من الخسائر للمحافظة، ولكن على الجانب الاخر يوجد استعداد كامل من خلال تجهيز عربيات الصرف الصحي والذي يتبدل عليها النبطشيات حتى تستمر في العمل لتفادي هذه الازمات.

محافظ الاسكندرية: المحافظة تعاني من الطقس السيء منذ 5 سنوات.. ومستعدين لتفادي الأزمة

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه يكون هناك اعطاء اجازات وتعطيل للمصالح الكومية حال الطقس السيء، مشيرا إلى أنه كان من الصعب عمل اجازات للطلاب اليوم، بسبب امتحانات نصف العام وتم الاكتفاء باجازات المصالح الحكومية والمدارس التي لا يوجد بها امتحانات.