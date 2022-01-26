/675361/نهاية-الشوط-الأول-بالتعادل-بين-مصر-وكوت-ديفوار-وسط-أداء-مميز-للفراعنة

انتهي الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره، كوت ديفوار بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي

محمد صلاح: مينفعش الاستديوهات التحليلية تنتقد بعض لاعبي المنتخب خلال كأس الأمم.. والحكم على أداء اللاعبين في النهاية

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر أنه غير سعيد بانتقاد الاستوديهات التحليلية للاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "في الوقت الحالي أرى في الاستوديهات التحليلية يقوموا بانتقاد عدد من لاعبي منتخب مصر وهذا الأمر غير جيد خلال إقامة البطولة".

وتابع "أنصح المحللين أن يتوقفوا عن الانتقادات ويدعموا اللاعبين وأن يكون هناك تحليل خاص لأداء كل لاعب بعد نهاية البطولة ولكن الأن هناك تأثير من بعض اللاعبين".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "هناك لاعبين يشاركوا لأول مرة في البطولة والانتقادات التي تأتي يتأثروا بها، وبالنسبة لي لا أتأثر بهذا الأمر ولكن اللاعبين الصغار لا أحب أن يسمعوا هذه الأحاديث".

وأكمل "لا أتأثر بالضغوطات التي تأتي من أي جانب سواء الجماهيرية أو التحليلية في الاستوديوهات، ويجب تحليل جميع اللاعبين وليس لاعب بعينة".

واختتم "لو عاوزين منتخب مصر يفوز بالكأس لابد أن يكون هناك دعم كامل لجميع اللاعبين وليس لاعب واحد فقط".