/675362/عبد-العزيز-مخيون-يعود-للدراما-من-خلال-مسلسل-سوشيال

بدأ الفنان أحمد زاهر، في تصوير مسلسل جديد بعنوان «سوشيال»، يناقش من خلالع قاضية خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وما تتناوله من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على قناة cbc.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل سوشيال لاحمد زاهر

ويشهد مسلسل «سوشيال»، عودة الفنان القدير عبد العزيز مخيون للدراما، من خلال تجسيد دور مدير لإحدى الشركات في أحداث العمل.

ويشارك في بطولة العمل يجانب أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون كل من ميرنا نور الدين، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، عابد عنانى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد جلال، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 10 حلقات فقط.

أحمد زاهر في أول عمل مسرحي بعد غياب

من ناحية أخرى، شارك أحمد زاهر في مسرحية «عيلة لاسعة جدًا» الفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وتسجل المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.

فيلم الفارس بطولة أحمد زاهر

و تشارك ملك أحمد زاهر والدها في بطولة فيلمه الجديد "فارس"، في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، حيث تجسد فيه دور شقيقته بعدما اختارها مخرج العمل لهذا الدور بسبب التشابه في الشكل مع والدها.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.

عبد العزيز مخيون يحصل على جائزة الريادة السينمائية

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في الدورة 69، منح جائزة الريادة السينمائية للفنان عبد العزيز مخيون، وقال عقب تكريمه: شكرا للمركز الكاثوليكي العريق الأصيل الذي اعتز بجائزته، وهذه هي الجائزة الثانية التي أحصل عليها من هذا المركز الذي يدعم السينما النظيفة منذ أكثر من 70 عاما، وقال مخيون: اسمحوا أن أهدى هذه الجائزة لأخي الكبير الأستاذ رشوان توفيق وأخى الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة.