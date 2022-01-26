/675364/نبيل-الحلفاوي-بعد-انتهاء-الشوط-الأول-لمباراة-مصر-وكوت-ديفوار-المنتخب-في-أحسن-حالاته

حرص الفنان المصري الكبير، نبيل الحلفاوي، كعادته التعليق على مباراة مصر وكوت دايفور، وذلك مع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

دوت الخليجيرصد تعليق نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب المصري أمام كوت ديفوار

وكتبت نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «كل العناصر في مراكزها، يا ريت عدم إجهاض الهجمة المرتدة، وخاصة إن كان صلاح منطلقا، المنتخب في أحسن حالاته في البطولة أمام منافس أقوى وأسرع، ربنا معاكم يا رجالة».

تفاصيل الشوط الأول لمباراة مصر وكوت دايفور

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

مباراة مصر وكوت ديفوار

الجدير بالذكر، أنه بدأت مصر في مواجهة كوتفوار بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

ويتواجد في التعليق على هذه المباراة المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة أمام المغرب يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء.