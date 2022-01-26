/675367/قومى-المرأة-بسوهاج-يختتم-الاسبوع-الثانى-للبرنامج-التدريبى-للقيادات-الدينية-لتنمية-الأسرة-بقرى-حياة-كريمة

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع الثانى للدورات التدريبية بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الأسبوع الأول تم تدريب 400 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، من الدعاة والواعظات والراهبات والقساوسة ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.

وأشارت وهبى إلى أن البرنامج التدريبى تضمن عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

البرنامج التدريبى للقيادات الدينية لتنمية الأسرة بقرى حياة كريمة

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الأسبوع الأول تم تدريب 200 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، من الدعاة والواعظات والراهبات والقساوسة ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.

وأشارت وهبى إلى أن البرنامج التدريبى تضمن عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

سبق وقد واصل اليوم الاثنين فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن اليوم الأول تم تدريب 45 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، وتضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.