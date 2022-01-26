/675368/ننشر-تفاصيل-الدورة-الـ-70-من-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-للسينما

كشف الفنان أحمد سلامة عضو لجنة تحيكم مهرجان الكاثوليكي للسنيما بدروته الـ 70، والتى تقدم خلال فعالياته عدد 26 فيلم لهذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال.

دوت الخليج

لجنة التحكيم تختار 5 افلام مرشحة للجوائز من أصل 26 فيلم

وأختارت اللجنة التحيكمية للمهرجان خمسه أفلام من أصل 26 فيلم، عرضت تجارياً عام 2021 الماضي، وعدد 2 فيلم تم عرضه عبر المنصات الالكترونيه.

الافلام المشاركه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ70 2022 بحسب تواريخ عرضها:

فيلم قابل للكسر للمخرج أحمد رشوان

فيلم للايجار للمخرج إسلام السيد بلال

فيلم المحكمه للمخرج محمد أمين

فيلم برا المنهج للمخرج عمرو سلامه

فيلم ريتسا للمخرج أحمد يسري

الجوائز المقدمة من مهرجان المركز الكاثوليكي

وتتنافس الـ"5" أفلام التى سوف يتم عرضها بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ70 علي جوائز الأتية:

أفضل ممثل

أفضل ممثله

أفضل ممثله دور ثان

أفضل ممثل دور ثان

أفضل كاتب

أفضل مخرج

أفضل مدير تصوير

أفضل سيناريو وحوار

أفضل ديكور

أفضل موسيقى تصويريه

خمس شهادات الإبداع الخاصه

جائزه لجنه تحكيم الخاصه

مهرجان الكاثوليكي بدورته الـ 70

الجدير بالذكر أن يوم الجمعه الموافق 20 مايو المقبل انطلاق فعاليات الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتستمر فعاليات المهرجان حتي 27 من مايو المقبل 2022 في المركز الكاثوليكي.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ70 تتشكل لجنته العليا من كلا الأب بطرس دانيال رئيساً للمهرجان، وعضوية كلا من "ميشيل ماهر، مجدي سامي" وعضوية كل من: "إلهام شاهين، أحمد سلامه، بشري، المخرج علي إدريس، السيناريست دكتور أشرف محمد مدير التصوير احمد عبد العزيز، المونتيره داليا ناصر، الناقد الفني مجدي الطيب".

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما أقدم مهرجان سينمائى بمنطقة الشرق الأوسط ، و أقيم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منذ عام 1952، و يقام سنوياً بشكل منتظم حتي الآن، ويحظي بإهتمام كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين في الوطن العربي.