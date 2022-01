/675369/الليلة-عرض-فيلم-Nightmare-Alley-في-السينمات-المصرية

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم Nightmare Alley تزامنا مع عرضه الليلة

وتدور أحداث فيلم Nightmare Alley في بداية الأربعينيات من القرن الماضي حول البهلوان ستان (برادلي كوبر) الخطير الذي يستغل موهبته في التلاعب بكلمات سحرية كان قد تعلمها على يد إحدى العرافات في الخداع، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يقابل ريتر (كيت بلانشيت) الطبيبة النفسية التي يتضح أنها أشد خطورة وتعقيداً منه.

أبطال فيلم Nightmare Alley

والفيلم من بطولة برادلي كوبر،كيت بلانشيت الفائزة بجائزتي أوسكار، كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Blue Jasmin وأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم The Aviator، توني كوليت، ويليم دافو، ريتشارد جينكينز، روني مارا، رون بيرلمان، وماري ستينبورجين.

افلام اجنبية في دور العرض المصرية

كما من المقرر عرض فيلم الإثارة والغموض See For Me في دور العرض المصرية، وتدور أحداث الفيلم حول حياة متزلجة أوليمبية كفيفة على تطبيق إلكتروني تستعين به في التصدي لثلاثة لصوص إقتحموا مكان إقامتها، برغم المساعدات التي تعرضها عليها صديقتها كمرشدة لها في دورة الألعاب القادمة، إلا أن صوفي تتخلى عن أحلامها كبطلة تزلج أوليبمية بعد إصابتها بمرض في عينيها يسبب العمى، وبدلاً من ذلك تعمل صوفي كجليسة لقطة تملكها ثرية قاطنة في قصر معزول، وأثناء غياب صاحبة القصر، تتعرض صوفي لهجوم مسلح من ثلاثة لصوص يريدون الاستيلاء على نقود في خزنة مرعبة. لا تجد صوفي أمامها سوى تطبيق مخصص للمكفوفين على الهاتف الجوال، لترشدها من خلاله كيلي، ولكن معركتها مع اللصوص تصبح أكثر ضراوة عندما تنفد بطارية الشحن الخاصة بالهاتف لينقطع الاتصال بين صوفي وكيلي وتصبح حياة صوفي في خطر. وفيلم See For Me من إخراج راندال أوكيتا، وتأليف آدم يورك وتومي جوشو، وبطولة سكايلر دافنبورت، جيسيكا باركر كينيدي، لورا فاندرفورت، ماثيو جوفيا، إميلي بيجفورد، جو بينج وكيم كوتس.