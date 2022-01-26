/675372/بعد-إصابتها-بكورونا-خروج-مسلسل-غادة-عبد-الرازق-من-السباق-الرمضاني-2022

أعلنت الفنانة المتألقة غادة عبد الرازق عن خروج مسلسلها من السباق الرمضاني 2022 وذلك عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أتى ذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليجيرصد خروج غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2022

إصابة غادة عبد الرازق بفيروس كورونا

هذا وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق منذ قليل إصابتها بفيروس أوميكرون، لتنضم لقائمة مصابي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الساعات الماضية.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “الحمدلله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”.

غادة عبد الرازق تكشف عن نيتها في اعتزال الفن

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الأولى، عن نيتها في اعتزال التمثيل في وقت سابق، وتفكيرها في ارتداء الحجاب، بسبب كثرة الضعوطات عليها خلال فترة كانت تعاني بها ن حالة نفسية سيئة.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا: “من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيًا وأتحجب وأبعد عن الفن نهائي”.

وأضافت: “وفكرت في الاعتزال مرة أخرى، منذ 4 سنوات كنت عايزة أعتزل الفن، من كتر ما أتخنقت كنت عايزة أهج وأبعد”.

صعوبات واجهت عبد الرازق منذ الطفولة

وتحدث أيضا، عن صعوبات واجهتها منذ الطفولة، فقالت: "لأول مرة في حياتي أبوح إن الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني، لكن اكتشفت إنه كان غصب عني، وأكيد في حاجات شرختني".

وأضافت: "في حاجات كتير أثرت عليا من صغري، وفاة والدي وأنا صغيرة، وأمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه، وإني مهتمتش ببنتي روتانا لما كانت محتاجاني، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس، ومش عارفة أغير ده دلوقتي."

وتابعت: "مفيش حد بينسى حاجة، وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدوا أو دكتور بتعالج 10% مش أكتر."

غادة عبد الرازق تهنئ ابنتها بمناسبة خطبتها

وكانت قد احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بخطبة ابنتها، فشاركت متابعيها صور من حفل خطبة ابنتها روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفبديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "مبروك يا حبيبتي يا روحي ويا كل شيء لي في هذه الحياة، أتمنى أن تعطيكِ حياتك المقبلة كل ما تتمنينه أنتِ وطفلتك لأنك تستحقين.. أحبك جدًا".