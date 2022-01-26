محافظ القاهرة يثمن دور مؤسسات المجتمع المدنى فى المشاركة بمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.





وفى هذا السياق قامت جامعة عين شمس قطاع شئون المجتمع والبيئة بالتنسيق مع حى السلام أول بتنظيم قافلة تنموية شاملة بمشروع أهالينا الذى نفذته الدولة بديل العشوائيات ضمنت تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والصدر والنساء والقلب والأسنان والأنف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التى تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى مستشفى الدمرداش. كما ضمت القافلة عيادة تخاطب وعيادة كاملة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتوعية لأسرهم بكيفية التعامل معهم. كما تضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة بتوزيع تيشيرتات على أطفال المنطقة وتعليمهم كيفية الرسم عليها، كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات للراغبين فى الحصول على شهادات محو الأمية.

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