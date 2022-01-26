الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.