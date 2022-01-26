السكة الحديد تعلن تخفيض حركة القطارات بالمحافظات بسبب سوء الطقس

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، فقد تم عمل غرفه طوارىء رئيسية، وكذلك عدة غرف طوارىء بالمناطق على مستوى الجمهورية، لإزالة أى أعطال قد تحدث أولا بأول وحرصا علي سلامة وأمان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة، الأمر الذى يؤدى إلى تأخير بعض القطارات لحين أستقرار الأحوال الجوية.
وأعلنت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، خاصة وأن الهيئة لاتتوان فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.
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