منتخب مصر يحاصر دفاع كوت ديفوار ويهدر فرصتين للتقدم بعد مرور 60 دقيقة

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار التي تجمعهما حاليًا على ملعب جابوما بالكاميرون، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، واستمر التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

انطلق الشوط الثانى وحاول المنتخب المصرى تسجيل هدف التقدم بشن هجمات متتالية على مرمى الأفيال، وفى الدقيقة 51 أهدر عمرو السولية فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة أعلى المرمى بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح، وفى الدقيقة 53 كاد أن يسجل الننى الهدف بعدما سدد كرة ارتطمت فى المدافع سيمون ديلي لولا تألق سانجاري بادرا حارس كوت ديفوار.

واستمرت سيطرة منتخبنا الوطنى ومحاصرة دفاع الأفيال فى منطقة جزائهم، وفى الدقيقة 59 سقط مصطفى محمد فى وسط الملعب بعد تدخل عنيف مع لاعب الأفيال وحصل منها على فاول.

أحداث الشوط الأول

انطلق الشوط الأول بسيطرة من منتخب كوت ديفوار، وفى الدقيقة 3 سدد فرانك كيسي كرة صاروخية مرت بجوار مرمى محمد الشناوى، فى أول فرصة خطرة على مرمى الفراعنة.

واستمر استحواذ الأفيال على الكرة والضغط على منتصف ملعب الفراعنة، وسط محاولات لمنتخب مصر لاختراق دفاعات كوت ديفوار الحصينة، وفى الدقيقة 9 تلقى إيريك بايلي لاعب كوت ديفوار على البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على مصطفى محمد.

وفى الدقيقة 17 سدد عمر مرموش كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى كوت ديفوار، بعدها حاول المنتخب الإيفوارى استعادة السيطرة على الكرة ومحاولة شن أكثر من هجمة من الجبهة اليسرى لمحمد الشناوى.

وفى الدقيقة 21 مرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح سدد منها كرة صاروخية تصدى لها حارس كوت ديفوار وحولها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 28 احتسب حكم المباراة خطأ على أحمد حجازى من خارج منطقة الجزاء، سددها ماكس جارديل وأمسك بها محمد الشناوى.

فى الدقيقة 31 اضطر منتخب كوت ديفوار لإجراء أول تبديل بخروج فرانك كيسي للإصابة ونزول جيوفروي سيري داي، وفى الدقيقة 36 سدد مصطفى محمد كرة أرضية تصدى لها حارس المرمى وحولها لضربة ركنية، واستمر ضغط الفراعنة لمدة دقيقتين بمحاولات لاختراق دفاعات الأفيال.

وفى الدقيقة 39 تصدى الشناوى لأخطر فرصة فى المباراة وكاد المنتخب الإيفوارى من تسجيل هدف التقدم منها لولا تصدى الشناوى، وفى الدقيقة 41 حصل محمد صلاح على فاول من الجبهة اليمنى لمرمى كوت ديفوار، مررها كرة عرضية لكن بدون جدوى، وفى الدقيقة 46 أنقذ الشناوى فرصة هدف محقق لمنتخب كوت ديفوار.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاُ من.. فى حراسة المرمى.. محمد الشناوى، فى خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأحمد فتوح، فى خط الوسط.. عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد الننى، فى الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وضم تشكيل منتخب كوت ديفوار.. حراسة المرمى: سانجاري بادرا، الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – جيسلان كونان، الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري، الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل.