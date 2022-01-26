/675366/الأرصاد-تحسن-تدريجي-في-أحوال-الطقس-بدءا-من-الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، انه من المتوقع ان تشهد البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية، منوها ان القاهرة سجلت اليوم 11 درجة مئوية، غضافة إلى النشاط المستمر في درجات الرياج والتي تعطي احساس بالبرودة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج الحياة اليوم تقديم الغلاعلامي محمد شندي، المذاع على فضائبة الحياة اليوم، لافتا انه من المتوقع ان تشهد احوال الطقس تحسن تدريجي خلال هذه الفترة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بداية من الغد، حيث ستصل الصغرى إلى 6 درجات مئوية، إضافة إلى ظهور شبورة مائية . الأرصاد: تحسن تدريجي في أحوال الطقس بدءا من الغد واوضح محمود شاهين أن استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية شهر يناير وهذه الأجواء طبيعية في فصل الشتاء.

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