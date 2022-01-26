/675371/محمد-الشناوي-يغادر-مباراة-مصر-وكوت-ديفوار-بسبب-الإصابة

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر إلى إصابة قوية خلال مباراة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض محمد الشناوي إلى إصابة بمزق في العضلة الخلفية، وطلب مغادرة المباراة بسبب عدم تمكنه في استكمال المباراة.

وشارك محمد أبو جبل بدلا من الشناوي خلال أحداث المباراة مع مطلع الدقيقة 88.

محمد صلاح: مينفعش الاستديوهات التحليلية تنتقد بعض لاعبي المنتخب خلال كأس الأمم.. والحكم على أداء اللاعبين في النهاية

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر أنه غير سعيد بانتقاد الاستوديهات التحليلية للاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "في الوقت الحالي أرى في الاستوديهات التحليلية يقوموا بانتقاد عدد من لاعبي منتخب مصر وهذا الأمر غير جيد خلال إقامة البطولة".

وتابع "أنصح المحللين أن يتوقفوا عن الانتقادات ويدعموا اللاعبين وأن يكون هناك تحليل خاص لأداء كل لاعب بعد نهاية البطولة ولكن الأن هناك تأثير من بعض اللاعبين".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "هناك لاعبين يشاركوا لأول مرة في البطولة والانتقادات التي تأتي يتأثروا بها، وبالنسبة لي لا أتأثر بهذا الأمر ولكن اللاعبين الصغار لا أحب أن يسمعوا هذه الأحاديث".

وأكمل "لا أتأثر بالضغوطات التي تأتي من أي جانب سواء الجماهيرية أو التحليلية في الاستوديوهات، ويجب تحليل جميع اللاعبين وليس لاعب بعينة".

محمد الشناوي

واختتم "لو عاوزين منتخب مصر يفوز بالكأس لابد أن يكون هناك دعم كامل لجميع اللاعبين وليس لاعب واحد فقط".

محمد صلاح ينصح الجماهير: دعموا منتخب مصر وليس الأهلي والزمالك.. وأشعر بالتربص في بعض الأحيان من السوشيال ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".

وتابع "أتمنى إنهاء حالة الانقسام من جانب جماهير منتخب مصر ونعود مثل السابق ومساندة جميع لاعبي المنتخب والابتعاد عن العواطف، والجميع يحتاج إلى المساندة".