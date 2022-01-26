/675373/تأجيل-ثلاث-مباريات-لليفربول-بالدوري-وعلى-رأسهم-لقاء-مانشستر-يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ قليل عن تغيير مواعيد ثلاثة من مباريات لليفربول المقررة خلال شهر مارس القادم، في إطار منافسات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحسب الموقع الرسمي للبطولة، فإن ليفربول سيواجه وست هام يوم السبت 5 مارس القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .

بينما سيلتقي ليفربول مع برايتون يوم السبت 12 مارس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أما مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد فستكون يوم الأحد 20 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 48 نقطة، من أصل 22 مباراة.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

حقق ليفربول الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3/1، في لقاء الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح في مباراة فريقه أمس أمام كريستال بالاس، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأ أمم إفريقيا 2021.

يتواجد محمد صلاح في صفوف ليفربول، على رأس قائمة، المنفذين لركلات الترجيح للفريق، بعد ثقته الكبيرة، التي فرضها على المدير الفني ولاعبي الريدز، وجمهوره.

تحصل ليفربول على ركلة جزاء أمس أمام كريستال بالاس، في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة، وقام البرازيلي فابينيو لاعب خط الوسط بالتنفيذ بنجاح.

تصريحات هيندرسون

وقال هندرسون مازحًا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لن يكون مو سعيدًا لأنه لم يكن هنا لينفذ ركلة الجزاء".

وأضاف: "لكن نعم، سدد فابينيو بضع ركلات جزاء وسجل بعض الأهداف مؤخرًا، لذا كان من الجيد بالنسبة له مرة أخرى أن يسجل هدفًا ليضمن الفوز في النهاية".

وقدم ليفربول مباراة قوية وسيطر لاعبوه على مجرياتها وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبي كريستال بالاس أداء جيد.

وأفتتح الأهداف فان دايك في الدقيقة 8 برأسية قوية، ثم عزز تشامبرلين بالهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز تافاريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89، وسجل إداورد هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 55.