مينا النجار يتعاون مع حسن أبو الروس فى مسلسل الجديد (خاص)

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كشف الفنان مينا النجار عن أخر أعماله الفنية التى يتم تحضيرها حاليًا، وسوف تعرض خلال الأيام القادمة.

دوت الخليج

وصرح مينا النجار لـ"دوت الخليج": “المسلسل من تأليف محمد ناير، واخراج يحي إسماعيل".

ورفض النجار الكشف عن أسم المسلسل الحالى، إلا أنه كشف عن أسماء فريق عمل المسلسل وكان من ضمنهم الفنان أمير عيد وتامر هاشم، حسن أبو الروس، وسارة عبد الرحمن.

مينا النجار يعود الى السينما

ويذكر إن كانت أخر أعمال الفنان المصري كانت بمشاركته بفيلم الجماعة بالجزء الثانى، والتى جاء عرضه بموسم 2017.

قصة مسلسل الجماعة 2

وتستكمل أحداثه للجزء الأول من مسلسل الجماعة، والذي تناول نشأة جماعة الإخوان على يد حسن البنا، ليواصل المسلسل تناول تاريخ جماعة اﻹخوان المسلمين بعد فترة حسن البنا في ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، وهى الفترة التي سيطر فيها حسن الهضيبي وسيد قطب على مقدرات الجماعة.

والمسلسل من إخراج شريف البنداري، وتأليف الكاتب محمد الطحاوي، وبطولة الفنانين إاد نصار، صابرين، أحمد عزمي، مينا النجار، محمد فهيم، عبد العزيز مخيون، نضال الشافعى.

افتتاح ملتقى ميدفست مصر للأفلام القصيرة

وتم إنعقاد مهرجان "ميدفست مصر" دورته الرابعة بعنوان "لحظات"، بداية من يوم 20 حتى 23 يناير المقبل، وتناقش الدورة لحظات التى تمر طفولتنا فيها، وتشكل شخصياتنا ليظل لها تاثير علينا بمرور السنين.

وافتتح فعاليات الملتقى، بعرض برنامج للأفلام القصيرة بسينما “زاوية” في تمام الساعة السادسة مساءً، وياليها جلسة حوارية لمناقشة الأفلام من الناحية الفنية والطبية من قبل خبراء في مجالي الفن والصحة.

ويضم برنامج "ميدفست مصر" في دورته القادمة ٣٠ فيلمًا قصيرًا من ١٨ دولة مختلفة، كما سيُعرض فيلم روائي طويل لأول مرة في الوطن العربي "Looted" بحضور الممثل الأول والمخرج من المملكة المتحدة، ويتم مناقشة يديرها المخرج أمير رمسيس.

بالإضافة إلى البرنامج الذي يشمل ١٢ ورشة عمل تفاعلية مجانية الحضور، وأبرزها ورشة الصحة النفسية للأطباء وورشة الصحة النفسية للممثلين، وسوف تكون هناك ورش عمل تخص الأطفال لإعطائهم المساحة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة آبائهم في ورش تفاعلية تخلق بينهما حلقة وصل ولغة حوار.

سوف يدير ورش العمل باقة من صانعي الأفلام، وكاتبي السيناريو، أخصائي علم النفس، وأطباء من مصر ودول آخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

يذكر أن مهرجان ميدفست مصر السينمائي فريد من نوعه، حيث يسلط الضوء على العلاقة بين الفن والصحة ويسعى لإيجاد مساحات مشتركة بين المجالين وذلك من خلال إقامته ثلاث دورات سابقة بعنوان "الحالة النفسية"، "المرأة" و"الطفل" على الترتيب.