/675377/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-مالي-الرسمي-لمواجهة-غينيا-الإستوائية

تنطلق بعد قليل مباراة مالي وغينيا الإستوائية، في آخر مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن محمد مجاسوبا مدرب مالي عن التشكيلة الرسمية للمباراة وهي كالتالي:

تشكيل مالي:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوبكار كيكي كوياطي، ماسيديو هايدارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، محمد كامارا، بفيس بيسوما

خط الهجوم: أداما تراوري، إبراهيما كوني، موسى دومبيا

مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح.. ومباراة مصر ستكون تكتيكية

أكد باتريك بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن مواجهة مصر في كأس الأمم أفريقية ستكون صعبة للغاية على الطرفين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "لا أضح خطة خاصة من أجل إيقاف محمد صلاح لأنه من الصعب إيجاد طريقة معينة له يإيقافة".

وواصل "إذا قمنا بعمل طريقة خاصة لمحمد صلاح فهذا يعني عدم احترامنا لباقي لاعبي منتخب مصر، وبالرغم من ذلك فصلاح يمتلك الأهمية الكبيرة لأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا".

وتابع "سوف نعمل على العمل الجماعي لإيقاف خطورة منتخب مصر في اللقاء المقبل والمنتظر، وصلاح يمتلك الخبرة الكافية ويجذب الاهتمام الكبير، ولابد أن يكون لديها خطة للسيطرة عليه".

وأكمل "لا يوجد لدينا إصابات بكورونا وهذا الأمر مهم للغاية، ونريد لوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ومباراة الغد ستكون تكتيكية في المقام الأول".

واختتم "أقدم التعازي لجماهير الكاميرون الذين تعرضوا للإصابة وللوفاة أمس خلال مباراة جزر القمر وأتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة".

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

تشكيل مالي

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.