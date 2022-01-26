/675379/تشكيل-غينيا-الإستوائية-أمام-مالي-بختام-دور-الـ16-بأمم-إفريقيا

أعلن خوان ميشا، المدير الفني لمنتخب غينيا الإستوائية عن تشكيل فريقه لمواجهة مالي، في لقاء يجمع بينهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة غينيا الإستوائية ومالي، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بينهما في دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل غينيا الإستوائية أمام مالي:

حراسة المرمي : أونوو

خط الدفاع : اكابو ، اوبيانج ، كوكو ، ندزنج

خط الوسط : سلفادور ، جانيت ، ماشين ، ميراندا

خط الهجوم : بيكور ، هانزا

نتيجة مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون، بنتيجة هدف دون رد، لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب غينيا الإستوائة من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق بابلو جانت، من خلال تسديدة صاروخية من بابلو جانيت لاعب منتخب غينيا من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى على يسار المرمى.

نتيجة مباراة مالي وموريتانيا

انتهت أحداث مباراة مالي وموريتانيا، بنتيجة هدفين دون رد، للأول، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث جولات المجموعة السادة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب المالي من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عن طريق ماساديو هايدارا، من خلال كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح مالي لمسها موسى دومبيا لتصل إلى هايدرا يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأكد منتخب مالي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق ابراهيما كونيه، من خلال تسديدة من إبراهيما كونيه من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى موريتانيا ليسجل الهدف الثاني لصالح مالي.

وبهذا الفوز نجح المنتخب المالي من تصدر المجموعة السادسة، في دور المجموعات بأمم إفريقيا، برصيد 7 نقاط، ويحجز مقعد في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا، فيما حل منتخب موريتانيا في المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.