/675380/النائبة-رقية-الهلالي-تنعي-الكاتب-الصحفي-الكبير-ياسر-رزق

نعت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية وأحد رموزها الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم.

دوت الخليج وقالت النائبة رقية الهلالي، أن الجماعة الصحفية فقدت اليوم شخصية صحفية سخر قلمه الحر لخدمة قضايا وطنه الحبيبة مصر، فالراحل شخصية وطنية قديره عاشقاً لتراب وطنه ومحباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته.. رحم الله الفقيد وأللهم أهليه الصبروالسلوان. النائبة رقية الهلالي تنعي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق وتقدمت نائبة حماة الوطن، خالص العزاء لأسره الفقيد الكاتب الصحفي ياسر رزق وجموع الصحفيين والاعلاميين وزملاء الراحل في مؤسسة اخبار اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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