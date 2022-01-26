تزامنا مع إطلاق برنامج «أنا جورجينا»..عمرو سمير عاطف ساخرا من ياسمين صبري: «منتظرين أنا ياسمينا»

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دوت الخليجيرصد سخرية السينارست عمرو سمير عاطف من ياسمين صبري

وكتبت عمرو سمير عاطف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عاملين علي نت فليكس برنامج عن جورجينا مرات رونالدو اسمه: انا جورجينا واحنا مستنيين النسخة المصرية بفارغ الصبر واللي عنوانها ها يكون : انا ياسمينا».

تعليق عمرو سمير عاطف على واقعة تفحم 4 أطفال من النار بسبب مآس كهربائي

الجدير بالذكر، أنه أثار السيناريست عمرو سمير عاطف جدلًا واسعًا عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن طرح عدة تساؤلات وتفسيرات حول غياب رحمة الله في حادث وفاة أربعة أطفال بسبب ماس كهربائي، محاولًا استخراج الحكمة من الأمر.

كتب عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ساردًا قصة وفاتهم: "من شويه قريت خبر مروع عن أم مطلقة سابت أطفالها الأربعة في البيت ونزلت تشتغل.. أعمارهم ٨ و٦ و٤ وطفل رضيع، رجعت لاقتهم الأربعة ميتين ومش أي موتة ده حصل ماس كهربائي والشقة اتحرقت والأربعة ماتوا محروقين.. تفاصيل الخبر بشعة بتقول ان الاطفال الابرياء المساكين جريوا من النار واستخبوا في اوضة وحطوا اخوهم الرضيع تحت السرير واما النار وصلتلهم صرخوا وعلي ما الجيران سمعوهم ودخلوا البيت، لاقوهم متفحمين والرضيع النار ماسكة فيه ومالحقوش ينقذوه".

عمرو عاطف يستنكر تغيب رحمة الله في حادث وفاة الأطفال

وتابع مندهشًا من تغيب الله في اللطف بهؤلاء الأطفال قائلًا: "لاقيتني بأقول طيب امهم المسكينة اضطرت تسيبهم لوحدهم وتنزل تسعي علي رزقهم ربنا كان فين.. ولاقيتني رافض تماما اني اقبل اي تفسير من نوع ده ابتلاء، وان شاء الله هما في الجنة وامهم ها تاخد ثواب الصابرين.. وحسيت ان كل ده كلام مالوش اي معني مجرد تخدير ومبررات بنحاول نفسر بيها كارثة قاسية لدرجة بشعة وغير مفهومة، الاطفال دول تقطعت بيهم الاسباب والام الغلبانه كانت بتسعي علي رزقهم والدنيا قاسية عليهم وعليها كل ده مش كفاية كابتلاء.. لازم ترجع تلاقيهم اتفحموا وهما بيصرخوا وبيتألموا من الحريق ارحم الراحمين ما رحمهومش ورحمها ليه".

عمرو سمير عاطف يطالب متابعيه بالأخذ بالأسباب

واستطرد: "ربنا خلق الدنيا وخلق ليها قوانين احنا محتاجين نفهمها ونعمل حسابها.. منها مثلا ان ما ينفعش اطفال ابرياء زي دول يتسابوا لوحدهم لاي سبب ولاي وقت، وعشان الناس تفهم لازم كارثة زي دي تحصل لازم نعرف ان ده ممكن يحصل ونخلي بالنا اربع اطفال ابرياء ماتوا.. بس يمكن ده هينقذ الاف تانيين لما نفهم قوانين الدنيا".

واختتم حديثه قائلًا: "طب ليه دول بالذات وليه الام دي وليه بالطريقة دي.. دي تفاصيل لا يعلهما الا الله وما نقدرش حتي اننا نفترض او نتصور هي ممكن تكون ايه.. يارب صبر امهم وارحمها واحمي ولادنا وادينا القدرة اننا نحميهم، يارب قصاد كل طفل من الاربعة دول احمي وانقذ ملايين".