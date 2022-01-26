/675383/نهاية-الشوط-الإضافي-الثاني-بين-مصر-وكوت-ديفوار-إلى-ركلات-الجزاء

انتهى الشوط الثاني بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار بالتعالدل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وأتيحت فرصة خطيرة لعمرو السولية، بعد تمريرة خمميزة من محمد صلاح، ولكنه أضاع الكرة فوق المرمى.

وبعد دخول تريزيجيه بدلاً من عمر مرموش، أنفرد بحارس المرمى ولكنه لعب الكرة في الخارج ولم يستغلها بالاشكل الأمثل.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جبل بنجاح.

وفي الشوط الإضافي الثاني، أضاع ترزيجيه أخطر فرص منتخب مصر في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة مميزة من عمر كمال، لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل، وتتجه إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي