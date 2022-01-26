وزير السياحة النيجيرى يزور الأهرامات والمتحف المصرى

جدة - نرمين السيد - زار لاى محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا والوفد المرافق، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، ثم توجه إلى المتحف المصرى بالتحرير، حيث كان فى استقبالهم صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، والتى رحبت بهم وشرحت لهم نبذة عن المتحف وأهم المقتنيات به.





وقالت مدير عام المتحف، إن الوزير النيجيرى والوفد المرافق أجروا جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، حرصوا خلالها على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، وأعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التى يضمها هذا الصرح العظيم. جدير بالذكر أن وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا، حرص على لقاء الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أمس، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والاثار، كما زار صباح اليوم منطقة اهرامات الجيزة معربا عن سعادته بزيارة واحد من أهم المناطق الأثرية والسياحية فى العالم.

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