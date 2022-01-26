محافظ جنوب سيناء: رجال الشرطة هم العين الساهرة على أمن البلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال قيام المحافظ، اليوم الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، بمقر معسكر قوات الأمن بمدينة طور سيناء، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، يرافقه اللواء شريف رؤوف مدير الأمن، وأيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، فى بيان، إن ذكرى عيد الشرطة تستلهم روح التضحية من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة خلال ثورة 25 يناير العظيمة لحفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين، وحماية حدود الدولة، وبالفعل أثبتوا للعالم قدرة المصريين على سرعة استعادة التوازن الأمنى الداخلى.

وأوضح أن مصر بقيادتها الحكيمة لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والقوات المسلحة، الذين ضحوا وما زالوا يضحون بدمائهم، للقضاء على الإرهاب الغاشم الذى استهدف زعزعة واستقرار أمن البلاد.

وأهدى محافظ جنوب سيناء مدير الأمن درع المحافظة تكريما لجهود رجال الشرطة فى تأمين المؤتمرات التى يجرى تنظيمها بمدينة شرم الشيخ، وتأمين كافة ربوع المحافظة.