عاجل- متحدث الرئاسة ينشر فيديو نشاط الرئيس السيسى خلال زيارته للإمارات

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جلسة مباحثات رباعية فى قصر الوطن بأبوظبى، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبى. وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.

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