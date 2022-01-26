”التنمية المحلية”: استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب حالة الجو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية تلقى عدة تقارير من غرفة الأزمات فى المحافظات المصرية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات، موضحًا تعرض القاهرة لأمطار خفيفة إلى متوسطة ووجود بعض تراكمات المياه وتم التعامل معها بمعدات المحافظة ومعدات شركات المياه والصرف الصحى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: "تم رفع حالة الاستعداد بالمحافظات وتعطيل الدراسة بالإسكندرية وكفر الشيخ باستثناء المعاهد الأزهرية التي تشهد امتحانات، وتم نشر المعدات وطالب الوزير المحافظات باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى".

وتابع: حتى هذه اللحظة نتابع من خلال زيارات ميدانية للتأكد من عدم وجود تراكمات مياه بالشوارع ولا يوجد أي اختناقات مرورية ونصح بتجنب السير بلاقرب من الأشجار وأعمدة الكهرباء.